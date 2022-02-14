МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Котировки растут на 10-14%.
Цена открытия на площадке ICE Futures составила 1028,2 доллара, что на 13,7% выше расчетной цены пятницы — 904,7 доллара. Однако затем темпы роста снизились, котировки в 10.12 мск достигли ценового минимума в 983,2 доллара. Это выше итоговой цены пятницы на 10,1%.
https://1prime.ru/gas/20220214/836058796.html
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