МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Транзит газа России через Украину остается вдвое меньше контракта

Котировки растут на 10-14%.

Цена открытия на площадке ICE Futures составила 1028,2 доллара, что на 13,7% выше расчетной цены пятницы — 904,7 доллара. Однако затем темпы роста снизились, котировки в 10.12 мск достигли ценового минимума в 983,2 доллара. Это выше итоговой цены пятницы на 10,1%.