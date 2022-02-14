БЕРЛИН, 14 фев — ПРАЙМ. Напряженность в отношениях с Россией оказывает влияние на подорожание энергоносителей в Европе, заявил в интервью газете Handelsblatt министр финансов Германии Кристиан Линднер. Цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубов

Он ответил на вопрос, несет ли Москва ответственность за рост цен на топливо на европейском рынке.

"Напряженность в отношениях с Россией, безусловно, является бременем", — сказал Линднер, но отметил, что это не единственная причина роста цен.

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