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2022
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В Берлине назвали еще одну причину роста цен на газ
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Напряженность в отношениях с Россией оказывает влияние на подорожание энергоносителей в Европе, заявил в интервью газете Handelsblatt министр финансов Германии Кристиан Линднер... ПРАЙМ, 14.02.2022
энергетика, новости, газ, россия, европа, цены на газ, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 14 фев — ПРАЙМ. Напряженность в отношениях с Россией оказывает влияние на подорожание энергоносителей в Европе, заявил в интервью газете Handelsblatt министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Он ответил на вопрос, несет ли Москва ответственность за рост цен на топливо на европейском рынке.
"Напряженность в отношениях с Россией, безусловно, является бременем", — сказал Линднер, но отметил, что это не единственная причина роста цен.
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