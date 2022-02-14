МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Менее 10% от закачанного летом газа осталось в европейских подземных хранилищах, общий уровень их заполненности меньше 34%, сообщает "Газпром". В Берлине назвали еще одну причину роста цен на газ

"В европейских ПХГ осталось менее 10% от закачанного летом газа… Общий уровень заполненности ПХГ Европы — меньше 34%. При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на 2/3", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

Отмечается, что по данным Gas Infrastructure Europe на 12 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 22,9% (на 9,9 миллиарда кубометров) ниже прошлогоднего уровня. Отобрано 90,8% (43,4 миллиарда кубометров) от объема газа, закачанного в летний сезон, то есть осталось менее 10%, также говорится в сообщении компании.