БЕРЛИН, 14 фев — ПРАЙМ. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер призывает канцлера Олафа Шольца не говорить публично о возможных санкциях против "Северного потока — 2".

"Худшим сдерживающим фактором является объявление мер, которые противник может тактически подготовить для обхода", — заявил Линднер.

По его словам, Москва не должна думать, что сможет выйти за политические и территориальные границы, "не заплатив при этом высокой цены".

В этом вопросе правительство Германии солидарно со своими "союзниками и партнерами", подчеркнул министр. Вена поддержала запуск "Северного потока - 2"

В данный момент сертификация "Северного потока — 2" приостановлена. Представитель минэкономики Германии Беате Барон ранее сообщила, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) возобновит сертификацию оператора проекта, когда получит всю необходимую документацию.

Глава регулятора Йохен Хоманн заявлял, что при учете всех имеющихся сроков по различным этапам сертификации, её "завершение едва ли можно ожидать в первой половине года".