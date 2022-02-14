МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Великобритания должна продолжать добывать газ в Северном море в целях энергобезопасности, заявил министр энергетики страны Грег Хэндс в интервью газете The Times. В Берлине назвали еще одну причину роста цен на газ

Тема добычи в Северном море поднималась еще в 2019 году: тогда активисты Greenpeace устраивали акции протестов против бурения там новых скважин и требовали убрать брошенные и неиспользующиеся сооружения. Теперь, пишет Times, дебаты о добыче газа в Северном море могут возобновиться на фоне резкого роста мировых цен на газ, что увеличит счета за электроэнергию в большинстве домохозяйств Великобритании на 54%.

"Великобритания должна продолжать добычу газа в Северном море "из соображений энергетической безопасности", сказал министр энергетики, поскольку украинский кризис увеличивает опасения по поводу поставок из России в Европу", — отмечает газета. Уточняется, что Великобритания производит около половины необходимого ей газа.

Министр отметил, что внутреннее производство даст Великобритании преимущество перед европейскими соседями, которые полагаются на Россию в "большой части" своего газа. "Для нас важно не увеличивать наш импорт в период, когда энергетическая безопасность вызывает обеспокоенность", — подчеркнул Хэндс. МИД России обвинил Польшу в "торпедировании" "Северного потока - 2"

Министр энергетики также высказался в пользу продолжения добычи в Северном море, так как выбросы от нее обычно ниже, чем при импорте СПГ. По его словам, добываемый Великобританией газ должен сыграть большую роль в энергетическом переходе страны.

Однако министр заявил, что добыча газа в Северном море не приведет к снижению цен, добавив, что это окажет лишь минимальное влияние на них. "Добыча газа в Северном море составляет очень небольшую часть мировой добычи газа", — пояснил газете Хендс.

Заполненность европейских подземных хранилищ газа — на минимальном за многие годы уровне. Объём запасов в ПХГ Великобритании составляет сейчас около 0,85 миллиардов кубометров. В конце января аналитики Platts писали о том, что отдельные страны — Австрия, Германия и Великобритания — находятся в наиболее уязвимом положении и запасы газа там могут закончиться до окончания зимы. В частности, отмечалось, что Великобритании при сохранении текущих объёмов изъятия осталось пять недель до полного истощения запасов в хранилищах.