МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Украины будет оказывать повышенное давление на рынок сжиженного природного газа в краткосрочной перспективе, пока не появятся дополнительные мощности по сжижению, заявил РИА Новости бывший комиссар американской федеральной комиссии по регулированию энергетики Бранко Тержич. В ассоциации СПГ ответили, сколько будет нужен природный газ

Как заявил Тержич, первичное воздействие ситуации было связано с ростом спотовых цен и фьючерсов на нефть и газ.

"Вторичное влияние будет на планы Западной Европы, и особенно Германии, в отношении любого будущего строительства СПГ и на будущую политику хранения природного газа в Европе", — сказал он.

По его словам, "глобальные энергетические рынки уже отреагировали повышением цен на сырую нефть и природный газ во всем мире". Он подчеркнул, что Европа увеличивает импорт СПГ, но доставка дополнительных объемов топлива в Европу требует строительства инфраструктуры.