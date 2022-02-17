МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Сегодня Украина успешно блокирует запуск российского газопровода "Северный поток-2", заявил в ходе телемарафона, посвященного объявленному Владимиром Зеленским Дню единения, премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом сообщает РИА Новости. Дипломат объяснил, что сделает Россия, если закроют "Северный поток-2"

"Мы (Украина — прим. ред.) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде "Северного потока-2" и будем продолжать это делать", — заявил Шмыгаль.

При этом он подчеркнул, что российский газопровод "угрожает" не только Украине, но и всем европейским странам.