МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с изданием Украина.ру заявил, что Соединенные Штаты пытаются показать, кто в мире хозяин, и унижают своего союзника — Германию — за отказ придерживаться антироссийского курса. Путин рассказал, как прошли переговоры с канцлером Германии Шольцем

По его словам, Запад, который возглавляют США, пытается обвинить Россию в агрессии против Украины и остановить проект "Северный поток-2", в котором заинтересована не только Москва, но и Берлин.

"Удар по "Северному потоку-2" в интересах американской геополитики — посадить не только Россию на место и морально наказать, и выдавить дальше из Европы, это их план, но и посадить Германию в лужу, чтобы Германия слушалась и понимала, кто хозяин в трансатлантическом доме", — заявил политолог.