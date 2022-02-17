Немецкий политолог обвинил США в попытке унизить Германию
Политолог Рар: США наказывают ФРГ за отказ от антироссийской политики
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с изданием Украина.ру заявил, что Соединенные Штаты пытаются показать, кто в мире хозяин, и унижают своего союзника — Германию — за отказ придерживаться антироссийского курса.
По его словам, Запад, который возглавляют США, пытается обвинить Россию в агрессии против Украины и остановить проект "Северный поток-2", в котором заинтересована не только Москва, но и Берлин.
"Удар по "Северному потоку-2" в интересах американской геополитики — посадить не только Россию на место и морально наказать, и выдавить дальше из Европы, это их план, но и посадить Германию в лужу, чтобы Германия слушалась и понимала, кто хозяин в трансатлантическом доме", — заявил политолог.
https://1prime.ru/gas/20220217/836086674.html
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