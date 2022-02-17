КИШИНЕВ, 17 фев — ПРАЙМ. "Газпром" может не признать результаты аудита долга компании "Молдовагаз" и расторгнуть контракт на поставку газа в республику, заявил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Цены фьючерсов на газ в Европе растут утром до $864,5 за тысячу кубов

Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Агентство государственных услуг Молдавии 27 января разместило заявку о поиске компании для проведения аудита долга. "Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту задолженности "Молдовагаза" идет вразрез с октябрьскими договоренностями — правительство Молдавии само выбирает аудитора, что не позволяет ожидать объективности.

"Существует риск, что "Газпром" не признает итоги аудита? "Газпром" прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого "Газпром" может расторгнуть действующий контракт", — заявил Спыну в эфире телеканала Jurnal TV.

По его словам, власти уже два месяца готовятся к различным вариантам развития ситуации, чтобы обеспечить Молдавию газом. Вице-премьер полагает, что в период с апреля по сентябрь больше проблем возникнет с электроэнергией, поскольку Молдавская ГРЭС не может работать без газа. Власти республики рассматривают возможности закупки электроэнергии в соседних странах, использование мазута и наращивание объемов выработки "зеленой энергии".

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.