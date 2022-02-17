МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему на пятницу выросли в 1,6 раза, газопровод "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме реверса, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform. Европа увидела шанс избавиться от российского газа: что ждет "Газпром"

Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 17 февраля составляют 50,6 миллиона кубометров, а на 18 февраля — 83,6 миллиона кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Однако информация на сайте неокончательная и может измениться.

Транзит российского газа через украинскую территорию в январе резко упал, в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров. С прошлой недели украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня, а в понедельник и вторник немного вырос — до 61,4 и 69,1 миллиона кубометров.

Что касается газопровода "Ямал-Европа", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме — физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах. Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел на работу в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.