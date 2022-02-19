БРЮССЕЛЬ, 19 фев — ПРАЙМ. ЕС в настоящее время в состоянии заменить поставки российского газа закупками СПГ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
По ее словам, на "голубое топливо" приходится около 24% в энергетическом балансе Евросоюза, при этом 90% всего газа в ЕС — это импортируемое топливо, из них 40% приходится на Россию.
Еврокомиссия считает необходимым избавиться от такого рода зависимости, подчеркнула фон дер Ляйен.
https://1prime.ru/gas/20220219/836104112.html
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