БРЮССЕЛЬ, 19 фев — ПРАЙМ. ЕС в настоящее время в состоянии заменить поставки российского газа закупками СПГ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Еврокомиссия назвала странным поведение "Газпрома"

По ее словам, на "голубое топливо" приходится около 24% в энергетическом балансе Евросоюза, при этом 90% всего газа в ЕС — это импортируемое топливо, из них 40% приходится на Россию.

Еврокомиссия считает необходимым избавиться от такого рода зависимости, подчеркнула фон дер Ляйен.