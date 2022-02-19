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В Европе осталось менее 5% от закачанного летом газа
Газ
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В подземных хранилищах (ПХГ) Европы осталось менее 5% от закачанного летом газа, сообщается в официальном Telegram-канале компании "Газпром". Общий уровень заполненности ПХГ... ПРАЙМ, 19.02.2022
энергетика, новости, газ, газпром, европа, запасы газа, газ, пхг
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В подземных хранилищах (ПХГ) Европы осталось менее 5% от закачанного летом газа, сообщается в официальном Telegram-канале компании "Газпром".
Общий уровень заполненности ПХГ Европы снизился до 32%, добавляется в сообщении.
Согласно данным Gas Infrastructure Europe на 17 февраля, объем активного газа в европейских хранилищах на 21% меньше прошлогоднего уровня, отобрано 95,3% от объема газа, закачанного в летний сезон.
При этом подземные хранилища Германии опустошены более чем на 2/3, Франции — почти на 3/4.
Уровень запасов в европейских ПХГ с 11 января перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.