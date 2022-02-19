МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В подземных хранилищах (ПХГ) Европы осталось менее 5% от закачанного летом газа, сообщается в официальном Telegram-канале компании "Газпром". Будь что будет. Европа теряет последний "летний" газ

Общий уровень заполненности ПХГ Европы снизился до 32%, добавляется в сообщении.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe на 17 февраля, объем активного газа в европейских хранилищах на 21% меньше прошлогоднего уровня, отобрано 95,3% от объема газа, закачанного в летний сезон.

При этом подземные хранилища Германии опустошены более чем на 2/3, Франции — почти на 3/4.

Уровень запасов в европейских ПХГ с 11 января перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.