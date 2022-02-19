БРЮССЕЛЬ, 19 фев — ПРАЙМ. Евросоюзу не грозят проблемы с газом этой зимой, даже если поставки из России полностью прекратятся, сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС. В Европе осталось менее 5% от закачанного летом газа

"Даже в случае полной остановки поставок газа из России мы в безопасности этой зимой", — сказала она. Глава Еврокомиссии отметила, что газ занимает около 24% в энергетическом балансе Евросоюза, ЕС импортирует 90% потребляемого "голубого топлива", порядка 40% внешних закупок приходится на Россию. Это ощутимая зависимость, от который Еврокомиссия считает необходимым избавиться, отмечала она.

Фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз контактировал с рядом поставщиков СПГ на фоне скачка цен на газ, в том числе с США, для увеличения закупок. По ее словам, ЕС мог бы заменить поставки российского "голубого топлива" импортом СПГ.

Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что "Газпром" строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.