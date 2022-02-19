МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Ситуация с заполненностью подземных хранилищ газа в Европе не такая критическая, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В ЕС не ждут проблем с газом даже при полной остановке поставок из России

По его словам, зима в регионе складывается достаточно мягкая, а сокращение поставок из России было компенсировано ростом закупок СПГ.

"Зима практически закончилась, ситуация не такая критическая, как может показаться…", — заявил Маринченко РИА Новости.

По его мнению, ближе к концу отопительного сезона достаточность газа будет определяться скорее объемом импорта и доступного на рынке СПГ, а не запасами.

По данным "Газпрома", в подземных хранилищах Европы осталось менее 5% от закачанного летом газа, а общий уровень заполненности европейских ПХГ снизился до 32%.