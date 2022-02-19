ЛОНДОН, 19 фев — ПРАЙМ. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Россия всегда была надежным поставщиком природного газа, но выразил обеспокоенность, что поставки могут прекратиться в ответ на возможные западные санкции. Премьер Польши предлагает "подумать об отключении" "Северного потока 1"

"Посмотрите на времена холодной войны, что бы ни происходило между НАТО и странами Варшавского договора, не было таких ситуаций, при которых политическая напряженность вредила бы сотрудничеству в энергетическом секторе. Сейчас все может быть иначе", — заявил политик газете Financial Times.

Линднер также сообщил, что у Германии есть планы по обеспечению альтернативных поставок газа на случай их прекращения из России. При этом он отметил, что страна должны диверсифицировать энергетический импорт, в том числе за счет закупки СПГ. "Я уже много лет выступаю за строительство терминалов СПГ в Германии. Если мы построим терминалы СПГ, то это будет положительным исходом сложившейся ситуации", — сказал министр.

Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что "Газпром" строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.