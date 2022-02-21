МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Заявки на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему немного выросли, однако они остаются вдвое ниже предусмотренных контрактом объемов, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform. В Германии боятся остаться без российского газа из-за действий Запада

Согласно данным, заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 20 февраля составляют 46,4 миллиона кубометров, а на 21 февраля — 50,5 миллиона кубометров.

Уточняется, что трубопровод "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме реверса. Газопровод является одним из основных маршрутов поставок российского газа в Европу.

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