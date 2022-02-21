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2022
https://1prime.ru/gas/20220221/836114566.html
Украина исключила Россию из переговоров о поставках газа
Газ
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Украина ведет переговоры с разными поставщиками газа, России среди них нет, заявил заместитель главы офиса Зеленского Ростислав Шурма в беседе с агентством "РБК-Украина"... ПРАЙМ, 21.02.2022
энергетика, новости, газ, украина, россия, поставки газа, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИЕВ, 21 фев — ПРАЙМ. Украина ведет переговоры с разными поставщиками газа, России среди них нет, заявил заместитель главы офиса Зеленского Ростислав Шурма в беседе с агентством "РБК-Украина".
"Переговоры идут с разными поставщиками. России среди них нет", — сказал Шурма.
По его мнению, стратегия по закупке газа будет согласована в ближайшие 1-2 месяца, после чего НАК составит сбалансированный портфель долгосрочных и спотовых контрактов из "очень разных источников".
Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.