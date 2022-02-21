КИЕВ, 21 фев — ПРАЙМ. Украина ведет переговоры с разными поставщиками газа, России среди них нет, заявил заместитель главы офиса Зеленского Ростислав Шурма в беседе с агентством "РБК-Украина". ЕС захотел больше газа из Персидского залива

"Переговоры идут с разными поставщиками. России среди них нет", — сказал Шурма.

По его мнению, стратегия по закупке газа будет согласована в ближайшие 1-2 месяца, после чего НАК составит сбалансированный портфель долгосрочных и спотовых контрактов из "очень разных источников".

Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.