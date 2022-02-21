Путин указал на обветшание газотранспортной системы Украины
Президент РФ Путин заявил о критическом обветшании газотранспортной системы Украины
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении заявил о критическом состоянии газотранспортной системы Украины.
Он напомнил, что украинская ГТС создавалась всем Советским Союзом. Однако сейчас она обветшала настолько, что ее использование создает большие риски и экологические издержки при использовании, заявил Путин.
Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс.
Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.
В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.
Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.
С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.
В понедельник 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость их республик.
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