МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Решение президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР поставило западное политическое сообщество перед дилеммой в выборе реакций, заявил в беседе с "Известиями" немецкий академик, юрист и член Европейского парламента Гуннар Бек. В Кремле рассказали о политическом влиянии на "Северный поток-2"

"Признание президентом Путиным независимости русскоязычных территорий Восточной Украины — это решение, которое ставит Запад и, в частности, Евросоюз, перед дилеммой", — заявил парламентарий.

По его словам, сторонники жесткой линии — немецкие "Зеленые", правительство Польши, страны Балтии или премьер-министр Италии Драги — склонны к введению жестких санкций.

"В то время как умеренные силы в Венгрии, Словакии, а также немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" более склонны к благоразумию", — отметил Бек.

По его мнению, некоторые санкции будут введены, но меры будут не такого масштаба, чтобы привести ситуацию к неизбежной эскалации.

"Давно назревший ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2" внес бы значительный вклад в смягчение ситуации вокруг Украины и внутри страны", — заключил парламентарий.