МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Ресурсная база для поставок газа Китаю с Дальнего Востока в рамках нового контракта "Газпрома" и CNPC есть, объединение систем "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток (СХВ) может помочь в этом вопросе, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Минэнерго оценило возможности Европы заменить российский газ на СПГ

"Ресурсная база есть. Соединение трубопроводов может помочь", — сказал Шульгинов в интервью изданию Energy Intelligence, отвечая на вопрос о достаточности ресурсной базы для нового контракта и возможности соединения в этой связи газопроводов "Сила Сибири" и СХВ.

При этом на вопрос о том, может ли быть увеличена добыча газа на Ковыктинском месторождении для его направления в систему Сахалин-Хабаровск-Владивосток, министр сообщил: "В предложениях это есть".

"Газпром" в рамках визита президента России Владимира Путина в КНР в начале февраля подписал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) долгосрочный договор купли-продажи природного газа с Дальнего Востока. Соглашение подразумевает поставки в Китай 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт рассчитан на 25 лет. Минэнерго назвало оптимальную цену нефти

Ресурсная база для новых поставок не объявлялась, однако в отрасли высказывались предположения, что подразумевается Южно-Киринское месторождение на шельфе Сахалина. Оно находится под секторальными санкциями США с 2015 года, из-за чего его разработка уже неоднократно затягивалась. Сейчас "Газпром" планирует начать на нем добычу в 2023 году, ее объем должен составить 21 миллиард кубометров в год.

Одновременно с этим правительство и "Газпром" обсуждают идею строительства перемычки между газопроводом "Сила Сибири" и системой СХВ. Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин 9 февраля говорил, что это создаст возможности для газификации в регионе, а также повысит надежность энергоснабжения. Член правления, начальник департамента "Газпрома" Геннадий Сухов тогда же заявлял, что компания изучала проект в контексте газификации, но в связи с новым контрактом с Китаем нужно осуществить дополнительные расчеты и оценку.