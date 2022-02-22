МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Европа не сможет заместить значительны объемы российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ (СПГ) из других стран, поскольку все они уже законтрактованы на длительный срок, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence. Шульгинов рассказал, чем обернется отказ от запуска "Северного потока-2"

В последнее время страны европейского региона, являющиеся покупателями российского газа, стали искать другие источники поставок для диверсификации экспорта и обеспечения своей энергетической безопасности.

"Если и могут быть замещены какие-то объемы, то я думаю, не очень большие", — сказал Шульгинов.

По его словам, Россия выступает за долгосрочные газовые контракты, поскольку они, в отличие от спотовых, позволяют обеспечить "более адекватные" цены как для покупателей, так и для производителей.