МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Европейские партнеры российского газового экспортера "Газпром" по проекту "Северный поток — 2" могут подать в суд в случае, если трубопровод в результате санкций не будет запущен в эксплуатацию. Вопрос обеспечения потребителей сырьем не должен политизироваться, считает глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Минэнерго считает невыгодными для России высокие цены на газ

"В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них, и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться", — ответил министр энергетики в беседе с Energy Intelligence на вопрос о вероятности незапуска газопровода из-за новых санкций в отношении России.

Кроме того, Минэнерго РФ пока не подтверждает, что "Газпром" в соответствии с требованиями третьего энергопакета Евросоюза не сможет на 100% использовать мощность "Северного потока 2". Шульгинов уточнил, что согласно требованиям третьего энергопакета, с 2009 года 50% объема должно быть зарезервировано под независимых поставщиков.

"Пока мы не подтверждаем, что это является для "Газпрома" каким-то ограничительным условием, компания сейчас ведет консультации с соответствующими регуляторами", — сказал он. Минэнерго не видит конкуренции российского СПГ и трубопроводного газа

Напомним, что "Северный поток — 2" это российский газовый трубопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он проложен от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, они финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с немецким коллегой на прошлой неделе пригрозил остановить "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

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