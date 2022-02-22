Минэнерго РФ: партнеры "Газпрома" могут подать в суд, если "Северный поток - 2" не запустят
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Европейские партнеры российского газового экспортера "Газпром" по проекту "Северный поток — 2" могут подать в суд в случае, если трубопровод в результате санкций не будет запущен в эксплуатацию. Вопрос обеспечения потребителей сырьем не должен политизироваться, считает глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них, и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться", — ответил министр энергетики в беседе с Energy Intelligence на вопрос о вероятности незапуска газопровода из-за новых санкций в отношении России.
Кроме того, Минэнерго РФ пока не подтверждает, что "Газпром" в соответствии с требованиями третьего энергопакета Евросоюза не сможет на 100% использовать мощность "Северного потока 2". Шульгинов уточнил, что согласно требованиям третьего энергопакета, с 2009 года 50% объема должно быть зарезервировано под независимых поставщиков.
"Пока мы не подтверждаем, что это является для "Газпрома" каким-то ограничительным условием, компания сейчас ведет консультации с соответствующими регуляторами", — сказал он.
Напомним, что "Северный поток — 2" это российский газовый трубопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он проложен от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, они финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.
Президент США Джо Байден по итогам переговоров с немецким коллегой на прошлой неделе пригрозил остановить "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
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https://1prime.ru/gas/20220222/836128911.html