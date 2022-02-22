МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский сжиженный и трубопроводный газ имеют свои ниши на газовом рынке, между собой они не конкуренты, считает министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Шульгинов рассказал, чем обернется отказ от запуска "Северного потока-2"

"Мы не думаем, что есть какая-то конкуренция на рынке между нашим СПГ и трубопроводным газом. СПГ-проекты реализуются в отдаленных местах, поэтому это просто расширение географии добычи, транспортировки газа. Каждый вид находит свое место, особенно с учетом бурно растущего мирового СПГ рынка", — сказал министр в интервью Energy Intelligence.

Глава Минэнерго также напомнил, что вопрос о допуске "Роснефти" к экспорту трубопроводного газа по-прежнему находится в проработке. Для государства важно, чтобы не было потерь для бюджета и конкуренции между российскими компаниями на внешнем рынке.

"Они ("Роснефть" и "Газпром" — ред.) должны договориться, что важнее для той же компании, которая хочет выйти на экспорт: монетизировать свой газ или что-то еще. Если в результате часть рынка уйдет от "Газпрома", то нужно считать эффект в том числе и для бюджета", — отметил министр. Шульгинов заявил о наличии ресурсов для экспорта газа в Китай

Вице-премьер РФ Александр Новак в сентябре сообщил, что "Роснефть" обратилась в правительство с просьбой предоставить ей возможность поставлять газ по газопроводу "Северный поток 2" в объеме 10 миллиардов кубометров в год. Глава "Роснефти" Игорь Сечин объяснял это тем, что поставки помогут справиться с энергокризисом в Европе и принесут дополнительный доход в бюджет РФ. Также получение такого разрешения будет соответствовать европейскому законодательству, считают в компании.