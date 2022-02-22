МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Транзит газа РФ через украинскую территорию во вторник чуть снижен и остается вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Минэнерго не видит конкуренции российского СПГ и трубопроводного газа

Фактическая прокачка газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России 22 февраля составила 49,9 миллиона кубов, хотя заявки на транзит в этих точках 21 февраля говорили о возможном росте показателя до 50,5 миллиона кубометров.

При этом по данным Wind Europe, выработка энергии из ветрогенерирующих мощностей в Европе растет.