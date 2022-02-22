ДОХА, 22 фев — ПРАЙМ. Газодобывающие страны собрались на 6-й саммит в рамках Форума стран-экспортеров газа в столице Катара Дохе на фоне мирового энергокризиса, сообщил корреспондент РИА Новости.
В саммите примут участие в том числе президенты Ирана, Алжира и Гвинеи-Бисау.
Эмир Катара Аль Тани в приветственном слове призвал "углубить диалог для обеспечения безопасности глобальных поставок газа". По его словам, международное сотрудничество является основным фактором роста экономик.
Участники форума считают, что мероприятие может наладить конструктивный и плодотворный диалог между игроками газового рынка, а также обеспечить защиту прав на сотрудничество в области разведки природного газа.
https://1prime.ru/gas/20220222/836130402.html
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