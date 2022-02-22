Россия намерена продолжать бесперебойные поставки газа и СПГ
Глава Минэнерго Шульгинов: Россия намерена продолжать бесперебойные поставки газа на мировые рынки
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россия намерена продолжать бесперебойные поставки природного и сжиженного газа на мировые рынки, заявил министр энергетики страны Николай Шульгинов.
"Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", — отметил Шульгинов на открытии саммита в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
В Москве заявляли, что наша страна всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в страны Европы и ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.
Российский экспортер газа — "Газпром" — неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что российская сторона строго выполняет свои обязательства по контрактным поставкам газа.