МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россия намерена продолжать бесперебойные поставки природного и сжиженного газа на мировые рынки, заявил министр энергетики страны Николай Шульгинов. Минэнерго не считает, что мировой энергокризис отдалил Россию и Европу

"Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", — отметил Шульгинов на открытии саммита в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

В Москве заявляли, что наша страна всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в страны Европы и ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.

Российский экспортер газа — "Газпром" — неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что российская сторона строго выполняет свои обязательства по контрактным поставкам газа.