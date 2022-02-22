МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Пик спроса на газ ожидается в 2030-2035 годах на таких зрелых рынках, как Европа и Северная Америка, основной потенциал роста при этом будет за Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР), заявил журналистам первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро в ходе презентации инициатив "Роснефти" в области ESG в рамках стратегии до 2030 года. Минэнерго оценило возможности Европы заменить российский газ на СПГ

"Пики спроса на газ на развитых рынках, включая Европу и Северную Америку, ожидаются в 2030-2035 годах. Основной потенциал роста спроса исходит со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона и поддерживается ужесточением правительственного контроля над загрязнением окружающей среды и целевыми показателями сокращения использования угля", — рассказал он, опираясь на прогноз компании IHS Markit.

В долгосрочной перспективе будет увеличиваться и роль Ближнего Востока, а также новых регионов — потребителей газа, таких как Африка и Латинская Америка, добавил топ-менеджер. В целом, отметил Касимиро, газ считается важным промежуточным топливом в процессе энергетического перехода, из-за чего прогноз спроса на него более оптимистичен, чем на нефть.

"Долгосрочный прогноз спроса на газ предполагает его рост на 1,6% в текущем десятилетии, а затем снижение ежегодных темпов роста до стабильного 1% на протяжении 2030-2050 годов. Да, наклон кривой снижается, но тем не менее, рост сохраняется", — заключил он.