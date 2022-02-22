МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российская Федерация продолжит бесперебойные поставки газа, в том числе СПГ, на мировые рынки. Страна будет совершенствовать соответствующую инфраструктуру и наращивать инвестиции в газовый сектор. С таким заявлением президент России Владимир Путин заявил в своем приветствии по случаю открытия очередного саммита Форума стран — экспортеров газа.

"Весьма востребованным на данном этапе становится расширение использования природного газа как одного из наиболее экологически чистых видов топлива. Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", — отмечается в приветственной телеграмме президента России, ее текст опубликован на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что энергетическая модернизация требует взвешенных подходов и тщательного учета национальной специфики.

"Главной задачей является обеспечение всеобщего доступа к недорогим, устойчивым и современным источникам энергии. Убеждены, что в интересах мирового сообщества обеспечить, чтобы энергопереход не превращался в средство продвижения политических и экономических интересов отдельных игроков и, тем более, не сопровождался санкционными или иными ограничениями", — добавил он.

"Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", — заявил в свою очередь на форуме министр энергетики России Николай Шульгинов.