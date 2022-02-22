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2022

https://1prime.ru/gas/20220222/836132503.html

Министр Катара назвал причину роста цен на газ

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РОСТ ЦЕН НА ГАЗ НЕ СВЯЗАН С СИТУАЦИЕЙ НА УКРАИНЕ, ОН ОБУСЛОВЛЕН НЕДОСТАТКОМ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ — ГОСМИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ КАТАРА ПРАЙМ, 22.02.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60