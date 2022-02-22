Министр Катара назвал причину роста цен на газ
РОСТ ЦЕН НА ГАЗ НЕ СВЯЗАН С СИТУАЦИЕЙ НА УКРАИНЕ, ОН ОБУСЛОВЛЕН НЕДОСТАТКОМ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ — ГОСМИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ КАТАРА
https://1prime.ru/gas/20220222/836132503.html
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ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о сотрудничестве с Россией
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Банк России ждет роста инфляции до 5-6%
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Министр Катара назвал причину роста цен на газ
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Транзит газа через Украину немного снизился во вторник
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Зеленский: из-за признания ДНР и ЛНР надо остановить "Северный поток -2"
РОСТ ЦЕН НА ГАЗ НЕ СВЯЗАН С СИТУАЦИЕЙ НА УКРАИНЕ, ОН ОБУСЛОВЛЕН НЕДОСТАТКОМ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ — ГОСМИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ КАТАРА
https://1prime.ru/gas/20220222/836132503.html
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