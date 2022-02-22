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2022
https://1prime.ru/gas/20220222/836132515.html
Зеленский: из-за признания ДНР и ЛНР надо остановить "Северный поток -2"
Газ
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https://россиясегодня.рф
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые антироссийские санкции после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должны включать... ПРАЙМ, 22.02.2022
энергетика, новости, газ, северный поток - 2, владимир зеленский, россия, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые антироссийские санкции после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должны включать полную остановку "Северного потока —2".
Новость дополняется