МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые антироссийские санкции после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должны включать полную остановку "Северного потока —2".

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