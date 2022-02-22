БРЮССЕЛЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Хранилища газа в Евросоюзе заполнены в настоящее время приблизительно на 30%, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи журналистам на брифинге.

"У нас есть газовые хранилища, поэтому мы не находимся в ситуации, когда в один день у нас не станет газа. Нынешний уровень их заполнения — около 30% от их мощности", — сказал он.