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2022
https://1prime.ru/gas/20220222/836135590.html
Европа оценила объем своих запасов газа
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Хранилища газа в Евросоюзе заполнены в настоящее время приблизительно на 30%, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи журналистам на брифинге. "У нас есть газовые... ПРАЙМ, 22.02.2022
энергетика, новости, газ, еврокомиссия, ес, запасы газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Хранилища газа в Евросоюзе заполнены в настоящее время приблизительно на 30%, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи журналистам на брифинге.
"У нас есть газовые хранилища, поэтому мы не находимся в ситуации, когда в один день у нас не станет газа. Нынешний уровень их заполнения — около 30% от их мощности", — сказал он.