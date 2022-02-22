МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал остановку сертификации "Северного потока — 2". ЕС призвал рассматривать "Северный поток - 2" в политической плоскости

"Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" — написал Медведев в Twitter.

Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации "Северного потока — 2", глава ведомства направил поручение немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству.

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой.