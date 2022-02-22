БРЮССЕЛЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил признательность Берлину за принятое решение остановить процесс сертификации российского газопровода "Северный поток — 2".

"Хочу сказать слова признательности Германии", — отметил дипломат в беседе с журналистами о решении по "Северному потоку — 2".

Напомним, ранее во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отдал поручение минэкономики ФРГ сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из ведомства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора трубопровода.

Еще ранее минэкономики ФРГ во главе с соратником экс-канцлера Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству. В нем говорилось о необходимости в газопроводе "Северный поток — 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.

"У России есть озабоченности в области безопасности, давайте говорить об этом, но нельзя говорить, когда на границах страны сосредоточено 140 тысяч солдат. Сложно говорить под угрозой. Но мы готовы учитывать озабоченности России в области безопасности, как и озабоченности любой другой страны", — отметил также Боррель.