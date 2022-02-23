МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Решение ФРГ о приостановке сертификации "Северного потока 2" было принято после консультаций с США, заявил высокопоставленный представитель американской администрации на брифинге во вторник. США работают над тем, чтобы "Северный поток - 2" не был запущен

"После прошедших минувшей ночью консультаций с Германией, российский газопровод "Северный поток 2" не будет функционировать", — сказал представитель администрации США.

По его словам, газопровод "станет мусором" вместо того, чтобы быть "дойной коровой" для России. "Это ключевой момент в энергетической независимости от России", — сказал представитель США.