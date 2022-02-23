МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Решение о приостановке сертификации "Северного потока-2" на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР не является окончательным, заявил глава комитета немецкого бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст. Об этом пишет РБК. США работают над тем, чтобы "Северный поток - 2" не был запущен

"Окончательно он не остановлен. Это говорит о приостановке сертификации, а без сертификации газопровод не может быть запущен", — пояснил политик. При этом он подчеркнул, что запуск в эксплуатацию газопровода позитивно сказался бы более чем на десятке стран.

Эрнст отметил, что в последние годы и даже в период холодной войны Россия и ФРГ сохраняли партнерство в сфере энергетики. Если же правительство поставит партнерство под сомнение, это чревато "потерей стабилизирующего элемента между нашими странами".

"Я считаю это лицемерием (позицию правительства по сертификации — прим. ред.), потому что в последнее время США увеличили импорт нефти из России. Я не слышал, чтобы их как-то ограничивали", — заявил Эрнст.

По его мнению, решение по российскому газопроводу вызовет подорожание газа в ФРГ, а поскольку Германии сегодня требуется больше газа, ей придется покупать либо американский СПГ по высоким ценам, либо российский газ, который поступает в страну по другим газопроводам.