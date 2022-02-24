МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки признала, что заявления США об остановке проекта "Северный поток-2" относятся только к настоящему времени, передают "Известия" со ссылкой на трансляцию брифинга в Twitter администрации США. Госдеп: США и ФРГ превратили "Северный поток - 2" в "груду металла"

В ответ на вопрос журналиста, окончательно ли остановлен проект, Псаки заявила, что пока не будет раскрывать, на каком этапе находится в данном процессе Вашингтон.

Ранее февраля президент США Джо Байден ввел санкции против компании-оператора проекта "Северный поток-2" и ее должностных лиц. Как заявил американский лидер, этот шаг стал еще одной частью первоначального транша санкций в ответ на действия России на Украине.