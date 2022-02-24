МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В краткосрочной и среднесрочной перспективе запуск газопровода "Северный поток-2" невозможен. Об этом в прямом эфире телеканала ARD заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.

"Я не вижу, чтобы в средне- или краткосрочной перспективе "Северный поток 2" мог бы быть запущен", — сказал Хабек.