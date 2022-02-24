2022-02-24T10:47:33+03:00
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2022
https://1prime.ru/gas/20220224/836156212.html
Министр ФРГ оценил перспективы запуска газопровода "Северного потока-2"
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краткосрочной и среднесрочной перспективе запуск газопровода "Северный поток-2" невозможен. Об этом в прямом эфире телеканала ARD заявил вице-канцлер и министр экономики Германии... ПРАЙМ, 24.02.2022
энергетика, новости, газ, северный поток - 2, фрг
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В краткосрочной и среднесрочной перспективе запуск газопровода "Северный поток-2" невозможен. Об этом в прямом эфире телеканала ARD заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.
"Я не вижу, чтобы в средне- или краткосрочной перспективе "Северный поток 2" мог бы быть запущен", — сказал Хабек.