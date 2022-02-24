МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Военная спецоперация РФ в отношении Украины будет иметь далеко идущие последствия для экономической кооперации между Россией и Европой, предугадать их пока нельзя. Так считают в Wintershall Dea.

"Последняя военная эскалация также пошатнула экономическую кооперацию между Россией и Европой, которая выстраивалась на протяжении десятилетий. Это будет иметь далеко идущие последствия. До каких пределов — пока невозможно предугадать", — сообщается в заявлении главы компании Марио Мерена.

Wintershall Dea заявила, что наблюдает за военной эскалацией с большой озабоченностью и тревогой. Макрон рассказал о новом пакете санкций против России

"Мы потрясены происходящим!", — добавили в компании.

"Wintershall Dea работает в России более 30 лет. Многие наши коллеги, как в самой Wintershall Dea, так и в ее совместных предприятиях, ежедневно работают с партнерами из России. Многие из наших коллег родом из России или Украины. Для них в особенности, а также для всех нас, эта эскалация по приказу российского правительства — тяжелый удар", — отметил Мерен.

Президент России Владимир Путин в понедельник заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик, а в четверг объявил о специальной военной операции в отношении Украины. США и страны НАТО осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями.

Wintershall Dea — один из крупнейших нефтегазовых игроков Европы. Компания была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 67%, а LetterOne — 33%.