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2022-02-24T16:55:00+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220224/836161699.html

Министр экономики ФРГ: снижения поставок газа из России пока нет

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Германия пока не отмечает снижения поставок газа, угля, нефти из РФ, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. "Нет, мы не видим. Поставки газа, угля, нефти идут, насколько мы... ПРАЙМ, 24.02.2022

энергетика, новости, газ, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60