БЕРЛИН, 24 фев — ПРАЙМ. Германия пока не отмечает снижения поставок газа, угля, нефти из РФ, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"Нет, мы не видим. Поставки газа, угля, нефти идут, насколько мы знаем, как прежде", — заявил министр на пресс-конференции.