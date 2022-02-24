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2022
https://1prime.ru/gas/20220224/836161699.html
Министр экономики ФРГ: снижения поставок газа из России пока нет
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Германия пока не отмечает снижения поставок газа, угля, нефти из РФ, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. "Нет, мы не видим. Поставки газа, угля, нефти идут, насколько мы... ПРАЙМ, 24.02.2022
энергетика, новости, газ, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 24 фев — ПРАЙМ. Германия пока не отмечает снижения поставок газа, угля, нефти из РФ, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Нет, мы не видим. Поставки газа, угля, нефти идут, насколько мы знаем, как прежде", — заявил министр на пресс-конференции.