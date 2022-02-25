МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы, заявила в комментарии РИА Новости директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. Цены на нефть превысили $100 за баррель

"Ценовое ралли на европейских спотовых площадках осенью прошлого года, когда котировки на TTF поднимались выше 2000 долларов за тысячу кубометров, происходящее в условиях отсутствия реального дефицита газа и геополитических рисков, является свидетельством того, что в текущей обстановке "военная премия" может поднять цену на газ до новых рекордных уровней", — отметила она.

Причем скачок до исторических максимумов и выше может произойти как в ближайшие часы, так и в ближайшие недели, отмечает аналитик.

Цены на газ в последние дни на фоне усиления внешнеполитических рисков резко подскочили. Фьючерсы на газ по индексу TTF на торгах 24 февраля дорожали более чем на 60%, примерно до 1650 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию снизили темпы роста до уровня чуть выше 1360 долларов.

Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.