МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Стоимость мартовских фьючерсов на газ по индексу TTF снизилась более чем на 30%, почти до 1070 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Фьючерсы плавно дешевели весь день. Ценовой максимум был достигнут в первый час торгов — 1331,8 доллара, что на 14,4% ниже расчётной цены накануне. В последние минуты торговой сессии стоимость упала до минимума в 1036,5 доллара, что на 33,4% ниже расчётной цены четверга. Последние фьючерсы торговались по 1071,2 доллара, дешевея на 31,1%

Цены на газ в последние дни резко подскочили после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию в отношении Украины.

В итоге расчётная цена на газ в Европе с понедельника выросла на 45,5% и достигла накануне 1555,5 доллара. Это один из самых высоких показателей за всю историю торгов. Фьючерсы на газ по индексу TTF на торгах 24 февраля дорожали более чем на 60%.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.