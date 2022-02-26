В Германии не ждут прекращения поставок газа из России
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОСТАВОК ГАЗА ИЗ РОССИИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ — ВОСТОЧНЫЙ КОМИТЕТ НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ
https://1prime.ru/gas/20220226/836185352.html
Личный кошелек
Россиян предупредили, на что не нужно тратить сейчас свои сбережения
Ситуация в ДНР и ЛНР
В Ростовскую область за сутки прибыло около 4,8 тысячи беженцев
Нефть
Санкции Запада обнаружили слабое место России на рынке нефти и газа
Курсы валют
Эксперт рассказал, чем удивит россиян рубль на следующей неделе
Мировая экономика
Глава Всемирного банка высказался о последствиях событий на Украине
Пандемия коронавируса
За сутки в России выявлено 122 995 случаев COVID
Санкции против РФ
Италия поддержит санкции Евросоюза по SWIFT против России
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме
Санкции
В Минфине рассказали о финансовой устойчивости России
Банки
В банке "Открытие" оценили влияние введенных Евросоюзом санкций
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОСТАВОК ГАЗА ИЗ РОССИИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ — ВОСТОЧНЫЙ КОМИТЕТ НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ
https://1prime.ru/gas/20220226/836185352.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.