МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет в среду более чем на 20% и впервые с 23 декабря превышала 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Европарламент призвал ограничить импорт в ЕС нефти и газа из РФ

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии была близка к 1500 долларам, затем котировки немного снизились, после чего перешли к устойчивому росту. Ценовой максимум в 10.52 мск достиг 1710 долларов, что на 22,5% выше расчетной цены накануне — 1396,5 доллара. Стоимость в последние минуты колеблется в диапазоне 1665-1695 долларов.

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.