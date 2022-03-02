МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет в среду почти на 30% и впервые с 23 декабря превышает 1800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Транзит российского газа через Украину сохраняется у максимума

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии была близка к 1500 долларам, затем котировки немного снизились, после чего перешли к устойчивому росту. Ценовой максимум в 11.35 мск достиг 1866,3 доллара, что на 33% выше расчетной цены накануне — 1396,5 доллара.

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.