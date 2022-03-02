МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. "Газпром" забронировал часть мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 2 марта, свидетельствуют итоги внутридневного аукциона на площадке GSA Platform.

Компания сможет воспользоваться мощностью в объеме 793 тысячи кубометров в час с 15.00 мск 2 марта до 8.00 мск 3 марта. Таким образом, "Газпром" выкупил всего около 20% из предложенного на аукционе объема.