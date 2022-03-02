"Газпром" забронировал мощности "Ямал-Европы" для транзита через Польшу
"Газпром" забронировал мощности "Ямал-Европы" для прокачки газа до 8.00 3 марта
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. "Газпром" забронировал часть мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 2 марта, свидетельствуют итоги внутридневного аукциона на площадке GSA Platform.
Компания сможет воспользоваться мощностью в объеме 793 тысячи кубометров в час с 15.00 мск 2 марта до 8.00 мск 3 марта. Таким образом, "Газпром" выкупил всего около 20% из предложенного на аукционе объема.
https://1prime.ru/gas/20220302/836234292.html
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