МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. План Международного энергетического агентства (МЭА) по снижению зависимости Евросоюза от импорта газа из России частично реализуем. Однако полностью заместить российский газ в ближайшие годы не получится. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на комментарий портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина.

Напомним, что з марта МЭА представило план из 10 пунктов по снижению зависимости Европы от газа из России, основные пункты — отказ от новых контрактов и использование возобновляемых источников энергии. Daily Mail: Запад своими санкциями фактически выстрелил сам себе в ногу

"Меры могут быть частично реализуемы. Заместить полностью российский газ в ближайшие годы не получится, я думаю, однако сокращение поставок на треть, допустим, вполне возможно", — сказал эксперт.

Помимо использования альтернативных источников энергии (возврат к углю, закупки СПГ), можно директивно ограничить потребление энергоресурсов предприятиями и коммунальными хозяйствами, отмечает Скрябин. По его словам, это будет болезненная мера, но она реализуема и зависит от того, какую цену готова заплатить Европа за отказ от российского газа. Вопрос, по словам аналитика, лежит вне экономики — в социально-политической сфере. Существенные изменения в энергобалансе Евросоюза потребуют нескольких лет.

При этом, по мнению Скрябина, любая неопределенность – риск дальнейшего роста цен на "голубое топливо". Однако главная причина его подорожания — не в отказе от российского газа, а в риске того, что поставки могут быть нарушены. На это накладывается минимальный за много лет уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе, что будет способствовать поддержанию высоких цен, подчеркнул эксперт.

Волатильность на газовом рынке будет также зависеть от геополитической ситуации. Не исключены варианты при которых котировки могут сильно превышать 2000 долларов за 1 тысячу кубометров: например, из-за физического нарушения поставок или запрета или ограничения экспорта из России, заключил он.

Цены фьючерсов на газ в Европе 3 марта обновили исторический максимум и достигли 2279 долларов за тысячу кубометров. Затем стоимость газа снизилась, последние два часа котировки находятся в диапазоне 1840-1980 долларов.