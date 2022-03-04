"Газпром" заказал допмощность "Ямала-Европы" для транзита
"Газпром" заказал дополнительную мощность "Ямала-Европы" для транзита газа через Польшу
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. "Газпром" заказал дополнительно еще часть мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 5 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.
Компания в ходе внутридневного аукциона выкупила мощность в объеме около 961 тысячи кубометров в час из предлагавшихся почти 3 миллионов и сможет воспользоваться ими с 22.00 мск до 8.00 мск 5 марта.
Накануне "Газпром" также забронировал около 750 тысяч кубометров в час транзитной мощности магистрали, но на все газовые сутки 4 марта, до есть также до 8.00 мск 5 марта.
https://1prime.ru/gas/20220304/836269183.html
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