МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. "Газпром" заказал дополнительно еще часть мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 5 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform. Нефть с сюрпризом: санкции уже начали помогать России

Компания в ходе внутридневного аукциона выкупила мощность в объеме около 961 тысячи кубометров в час из предлагавшихся почти 3 миллионов и сможет воспользоваться ими с 22.00 мск до 8.00 мск 5 марта.

Накануне "Газпром" также забронировал около 750 тысяч кубометров в час транзитной мощности магистрали, но на все газовые сутки 4 марта, до есть также до 8.00 мск 5 марта.