МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Евросоюз не может стать независимым от российского газа с завтрашнего дня, но должен стремиться к снижению зависимости всеми возможными способами, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции. Аналитик: замещение российского газа в Европе невозможно технически

"Мы не можем снять ее (зависимость – ред.) со дня на день, но ее нужно сокращать всеми возможными способами, которые у нас есть", — сказал он о зависимости от российского газа.