МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Газпром" вновь заказал часть предлагавшейся мощности газовой магистрали "Ямал — Европа" для транзита через Польшу до утра 7 марта, при этом в пятницу вечером и в субботу утром компания уже бронировала мощности газопровода на полные газовые сутки, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform. Эксперты не исключили снижение интереса россиян к валюте

Компания в ходе внутридневного аукциона выкупила мощности в объёме почти 1,4 миллиона из предложенных 3,1 миллиона и сможет воспользоваться ими с 22.00 мск 5 марта до 8.00 мск 6 марта. Позже компания выкупила мощности в объёме примерно 250 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров. Этим объемом она сможет воспользоваться с 8.00 мск 6 марта до 8.00 7 марта.

"Газпром" в четверг впервые за долгое время воспользовался предложением забронировать мощность "Ямала — Европы" на все газовые сутки, затем он заказал магистраль и на всю пятницу, а позднее — на субботу.

Также компания утром дозаказала часть мощности газопровода на полные газовые сутки с 8.00 мск 5 марта до 8.00 мск 6 марта: выкупила 320 тысяч кубометров в час из предлагавшегося объёма почти 3,5 миллиона кубометров.

Эксперты связывают рост экспорта российского газа в последние дни с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе.