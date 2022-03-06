"Газпром" забронировал часть мощности "Ямала-Европы" для транзита газа через Польшу
ГАЗПРОМ ЗАБРОНИРОВАЛ ЧАСТЬ МОЩНОСТИ ЯМАЛА-ЕВРОПЫ ДЛЯ ТРАНЗИТА ГАЗА ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ ДО УТРА 7 МАРТА — АУКЦИОНЫ
https://1prime.ru/gas/20220306/836284707.html
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ГАЗПРОМ ЗАБРОНИРОВАЛ ЧАСТЬ МОЩНОСТИ ЯМАЛА-ЕВРОПЫ ДЛЯ ТРАНЗИТА ГАЗА ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ ДО УТРА 7 МАРТА — АУКЦИОНЫ
https://1prime.ru/gas/20220306/836284707.html
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